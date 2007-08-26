Сегодня Тимошенко посетит Одесскую область

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в рамках своего предвыборного тура по областям Украины сегодня посетит Одесскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в Измаиле она подпишет обязательство блока перед работниками морехозяйственного комплекса Украины, после чего состоится пресс-конференция.

Также Ю.ТИМОШЕНКО в Измаиле возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату.

В Одессе состоится митинг с участием лидера БЮТ.