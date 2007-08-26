Поздравление Януковича шахтёрам по случаю профессионального праздника

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил шахтеров с профессиональным праздником.

“В этот праздничный день мы чествуем людей героической профессии, настоящих тружеников, которые своим вдохновенным и самоотверженным трудом приумножают промышленный потенциал государства, укрепляют национальную экономику, способствуют решению стратегически важных задач социально-экономического развития Украины”, говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, сообщает пресс-служба Партии регионов.

Глава правительства выразил искреннюю благодарность шахтерам-ветеранам, “которые в послевоенные годы возрождали угольную отрасль, сквозь долгое время пронесли в своих сердцах неугасающую любовь к избранной профессии, золотыми буквами написали свои имена в славной летописи трудовых побед шахтерской гвардии”.

Как подчеркнул премьер, “многогранная история отечественной угольной отрасли исполнена и ярких всплесков, и стремительных падений. Но всегда, и в годы победного подъема, и во время тяжелых испытаний, шахтерский труд был эталоном особенной ответственности и победы, служил образцом честного, добросовестного выполнения профессиональных обязанностей”.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в последние годы политика правительства направлена на развитие угольной промышленности, повышение ее эффективности. “Нам удалось существенно увеличить бюджетное финансирование отрасли, повысить уровень заработной платы шахтеров”, - подчеркнул он.

Премьер в поздравлении выразил убеждение, что “мы выведем угольную промышленность на путь стабильного развития, возродим престижность шахтерской профессии, гарантируя шахтерам достойную социальную защиту, благосостояние и безопасность труда”.