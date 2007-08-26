В 16.00 - очередное заседание ЦИК
11:23, 26 августа 2007Политика
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В повестке дня "пакет вопросов"
Сегодня в 16.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.
Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, планируется, что в повестку дня будет включен пакет вопросов по подготовке внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, в частности, о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в списки нескольких политических сил, и другие.
Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.
Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 14.30 по телефонам: 256-81-72 и 256-82-80. Аккредитация обязательна.
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