В 16.00 - очередное заседание ЦИК

Сегодня в 16.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, планируется, что в повестку дня будет включен пакет вопросов по подготовке внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, в частности, о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в списки нескольких политических сил, и другие.

Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.

Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 14.30 по телефонам: 256-81-72 и 256-82-80. Аккредитация обязательна.