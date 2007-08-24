На торжественном приёме нет ни Януковича, ни Тимошенко, ни Луценко, ни Мороза

На торжественном приеме в честь Дня Независимости Украины, который проходит в Софии Киевской, присутствуют больше тысячи приглашенных. Это представители дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине, и украинских посольств за рубежом, главы разных конфессий, правительственные чиновники, депутаты Верховной Рады Украины разных созывов, губернаторы, деятели культуры и искусств, журналисты.

В то же время, на приеме нет премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и подавляющего большинства министров (журналисты заметили лишь министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и министра культуры и туризма Украины Юрия БОГУЦКОГО), не пришел и председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ, а также представители парламентской коалиции (журналисты заметили лишь социалиста Ивана БОКОГО). Нет на приеме и лидера блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, хотя представителей этих политических сил довольно много.