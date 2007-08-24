Мороз предупреждает: идея Ющенко до добра не доведет

Председатель Верховной Рады Украины 5-го Александр МОРОЗ критически относится к идее Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о создании Национального конституционного совета и принятии разработанной им Конституции на референдуме. Об этом он сказал в интервью журналистам во время рабочей поездки в Черкассы.

По словам А.МОРОЗА, «если нечего делать, то давайте создавать ассамблею или что-то другое». При этом он отметил, что все прекрасно понимают порядок формирования ассамблеи. А.МОРОЗ напомнил, что в Конституции есть целый раздел – 13-й - о порядке внесения изменений в Конституцию Украины. «Там все написано, и не нужно выдумывать глупости», - сказал А.МОРОЗ.

По его убеждению, «ассамблея не будет более правомочной, чем ВР, потому что ВР формируется на основе всеобщих выборов, а ассамблея будет формироваться по методу влияния власти». «Мы до добра никогда не дойдем, мы и до согласования не дойдем», - сказал А.МОРОЗ. При этом он отметил, что кто бы ни писал сегодня Конституцию, «она будет на 95% повторять статьи действующей Конституции, потому что в ней универсальные статьи, и никто этого не будет отрицать».

По словам А.МОРОЗА, не нужно выдумывать что-то только для того, чтобы продемонстрировать, мол, мы внесли что-то новое. Он напомнил, что сейчас, перед выборами, политические силы выступают с призывами о написании с участием народа программы развития Украины. «Ну, это нужно быть немножко нездоровым человеком, чтобы такое предлагать», - сказал А.МОРОЗ.

По его убеждению, политические силы должны предлагать людям конкретный план действий, который написан так, что его цели взаимоувязаны, «а не лапшу на уши вешать, потому что это - не годится».