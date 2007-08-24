Янукович получил «Шахтерскую доблесть» первой степени

Коллегия Министерства угольной промышленности Украины приняла решение о награждении премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Знаком «Шахтерской доблести» первой степени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ сегодня на торжественном собрании, посвященном 60-летию со дня учреждения профессионального праздника - Дня шахтера.

По словам С.ТУЛУБА, «вручить награду помешала революция».

Церемония награждения В.ЯНУКОВИЧА состоялась сегодня на торжественном заседании после того, как премьер-министр вручил почетные грамоты и памятные знаки Кабинета Министров почти 20 горнякам шахт Донецкой и Луганской областей, а также шести шахтерским коллективам Донецкой, Львовской и Луганской областей.