Мороз уверен, что против него ополчились ”супердержавы”

Председатель Верховной Рады Украины 5-го Александр МОРОЗ убежден, что досрочные выборы раскалывают общество.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в пятницу перед общественностью города Черкассы в рамках рабочей поездки в Черкасскую область по случаю празднования 16-й годовщины Независимости Украины, А.МОРОЗ детально проанализировал текущую политическую ситуацию.

В частности, он подчеркнул, что одной из причин проведения досрочных выборов является “необходимость удовлетворения интересов “супердержав”, поскольку присутствие в парламенте коммунистов и социалистов не позволит втянуть Украину в НАТО”. “Поэтому необходимо переформатировать коалицию”, - сказал А.МОРОЗ.

Второй причиной, по его словам, является борьба за доступ к абсолютной власти.

“Третьей причиной, - отметил А.МОРОЗ, - является нежелание продолжения Конституционной реформы на местном уровне, что позволит ликвидировать двоевластие на местах”. Вместе с тем, отметил он, до тех пор, пока мы не сделаем местную власть такой сильной, какой она является в Европе, не будет стимула для развития инициативы людей”.

“Для возврата к авторитарной модели власти нужно было распустить Верховную Раду, изменить Конституцию”, - объяснил А.МОРОЗ.

Касаясь вопроса вступления в НАТО, А.МОРОЗ напомнил, что подавляющее большинство населения против вступления в Альянс. “Мы должны отстаивать внеблоковый статус Украины”, - заявил он, отметив, что такая позиция будет “абсолютно нормально воспринята в Европе и мире” и позволит сэкономить значительные бюджетные средства.