В Луцке свыше 3 тысяч человек в вышиванках создали “живой трезуб”

Празднование Дня независимости в Луцке началось праздничным вече на площади перед Волынской облгосадминистрацией и торжественным шествием по центральной улице города - проспекту Свободы. Во время парада его участники возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Лесе Украинке.

Как передает корреспондент УНИАН, на Театральной площади Луцка собралось 3086 человек в вышиванках, которые выстроились в форме трезубца. Этот “живой трезубец” организаторы акции сфотографировали с высотного здания в центре города и надеются, что он будет занесен в Книгу рекордов Украины.

Также сегодня в Луцке начинаются фестивали исторического фехтования «Стальная роза» и звонарей «Благовест Волыни», а также фестивали кузнечного мастерства и флористики, посвященные Дню города, который будет отмечаться завтра, 25 августа.