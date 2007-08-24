Мороз вздохнул по Швейцарии, статусу и отсутствию проблем

Председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ выступает за «нейтральный статус Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время встречи с общиной города Черкассы, где он находится с рабочей поездкой.

По словам А.МОРОЗА, вступление Украины в НАТО на сегодняшний день «не ко времени». При этом он отметил, что опросы показывают, что большинство населения Украины выступает против вступления в этот военный блок.

По убеждению А.МОРОЗА, исходя из этого, Европа поймет Украину, ее позицию. Он напомнил, что Швейцария имеет нейтральный статус, «и по этому поводу у нее не возникает никаких проблем».