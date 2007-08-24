Регионалы обвинили НУ-НС в краже лозунга у Кучмы

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Тарас Чорновил подчеркивает, что идея отмены депутатской неприкосновенности принадлежит экс-президенту Леониду Кучме.

Об этом он заявил во время визита на Кировоградщину, сообщает в пятницу пресс-служба Партии регионов.

Чорновил напомнил, что в свое время вопрос отмены неприкосновенности народных депутатов был вынесен на всеукраинский референдум по инициативе Кучмы, и получил абсолютную поддержку населения. Но имплементировать результаты плебисцита в Верховной Раде тогда не удалось – не хватило голосов.

"Среди тех, кто сейчас кричит, немало тех, кто тогда не голосовал", - отметил Чорновил.

"Проблема – не в депутатской неприкосновенности, а в безнаказанности власть имущих. В том, что милиция и прокуратура прячутся в кусты, когда оказываются лицом к лицу с высоким чиновником, нарушающим закон", - считает он.

Он также отметил, что за годы независимости Генеральная прокуратура всего 4 раза инициировала привлечение депутатов к уголовной ответственности, и все 4 раза Рада давала на это свое "добро". "Я не вижу в отмене неприкосновенности никакого смысла", - подытожил Чорновил.

Украинская правда