Стельмах стал Героем Украины к празднику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю Дня Независимости вручил государственные награды гражданам, которые внесли выдающийся вклад в дело построения новейшей украинской государственности, подъема авторитета Украины в мире, своим трудом принесли нашей стране успех, процветание и признание.

Как сообщает официальный сайт Главы государства, в частности, Президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Державы председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, руководителю агрофирмы «Украина» Ивану БАЛЮКУ, генеральному директору ОАО «Дамен Шипярдс Океан» Николаю РОМАНЧУКУ, директору специализированной ДЮСШОР № 2 г. Одессы, председателю правления областного благотворительного фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее» Борису ЛИТВАКУ, начальнику участка по добыче угля шахты «Видродження» государственного предприятия «Львовуголь» Сергею РУДЕНКО.

Церемония награждения состоялась сегодня на Софийской площади в Киеве.

Также В.ЮЩЕНКО вручил паспорта гражданина Украины юношам и девушкам из всех регионов страны, которые родились 24 августа 1991 года.