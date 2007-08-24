Тимошенко не стала молиться рядом с Черновецким и Табачником

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не захотела молиться в одном ряду с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и вице-премьер-министром Украины Дмитрием ТАБАЧНИКОМ. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

По ее словам, лидер БЮТ была на молебне в Софийском соборе, но находилась вглубине храма. «Она молилась вглубине храма, поскольку считала невозможным находиться в одном ряду с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и Д.ТАБАЧНИКОМ», - отметила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Софии Киевской по случаю Дня Независимости Украины состоялся молебен за Украину, в котором приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО и другие высокопоставленные лица.