Мороз отблагодарил за молитву сборником своих стихов

В День Независимости Украины председатель Верховной Рады 5-го созыва, лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ принял участие в Благодарственном молебне за Украину и украинский народ в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Как сообщает пресс-служба СПУ, по словам А.МОРОЗА, он принял приглашение Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита ВЛАДИМИРА прийти в этот день в храм.

А.МОРОЗ подарил Блаженнейшему Владимиру, Митрополиту Киевскому и всей Украины сборник своих стихов, в котором собраны произведения гражданской и духовной лирики.

Лидер социалистов пожелал народу Украины достойной жизни, добра и мира.