Мороз отблагодарил за молитву сборником своих стихов
13:23, 24 августа 2007Политика
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Лидера СПУ привечал предстоятель УПЦ
В День Независимости Украины председатель Верховной Рады 5-го созыва, лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ принял участие в Благодарственном молебне за Украину и украинский народ в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Как сообщает пресс-служба СПУ, по словам А.МОРОЗА, он принял приглашение Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита ВЛАДИМИРА прийти в этот день в храм.
А.МОРОЗ подарил Блаженнейшему Владимиру, Митрополиту Киевскому и всей Украины сборник своих стихов, в котором собраны произведения гражданской и духовной лирики.
Лидер социалистов пожелал народу Украины достойной жизни, добра и мира.
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