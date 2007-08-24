В НУНСе начали развеивать мечты Тимошенко

Заместитель руководителя штаба блока "Наша Украина – Народная самооборона" Николай Онищук считает невозможным проведение референдума одновременно с парламентскими выборами.

Об этом он заявил в четверг в вечернем эфире на телеканале "Эра", сообщает пресс-служба блока.

По его словам, "проведение референдума, по крайней мере, имеющего правовые последствия, имеет свою технологическую процедуру, продолжительную во времени".

Проведение референдума в такой короткий срок, который остался до выборов, по мнению заместителя руководителя штаба блока, невозможно.

Онищук также отметил, что в действующем законодательстве есть ссылка на то, что в один день референдум и выборы не могут быть проведены.

"Для того чтобы это стало возможным, необходимо вносить изменения в законодательство. Но, поскольку парламент сейчас не работает, внести такие законодательные изменения невозможно", - отметил Онищук.

Украинская правда