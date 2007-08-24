На Майдане Незалежности проходит марш-парад «Во славу Украины»

На Майдане Незалежности в Киеве происходит марш-парад «Во славу Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за торжественным прохождением военных оркестров Вооруженных Сил Украины наблюдают Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своей семьей, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, один из лидеров НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО и другие высокопоставленны лица.

В праздничном параде принимают участие почти 1200 музыкантов из 25 военно-музыкальных коллективов. Это, в частности, военные музыканты образцово-показательного оркестра ВСУ, оркестра Почетного караула Министерства обороны, военно-музыкального центра Сухопутных войск ВСУ, Центров военно-музыкального искусства из Львова и Одессы, оркестра штаба Военно-Морских Сил ВСУ, Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ, военных оркестров Национальной академии обороны Украины и высших военных учебных заведений, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а также музыкальных коллективов управлений армейских корпусов и соединений.

Художественный руководитель торжественного прохождения военных оркестров, плац-концерта и концертно-театрализованного выступления - начальник военно-музыкального управления Генерального штаба ВСУ – главный военный дирижер Вооруженных Сил Украины, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины генерал-майор Владимир ДЕРКАЧ.