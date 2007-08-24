Тимошенко больше не пустит своих к Черновецкому

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ в Киевском городском совете не будет посещать сессии до досрочного прекращения полномочий Киевсовета пятого созыва и мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом она сказала сегодня журналистам в Киеве.

«Фракции БЮТ в этом Киевсовете, где каждый день, каждый час предают киевлян, делать нечего», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила убеждение, что через «месяц-два» будут проведены досрочные выборы.

«Я думаю, что в ближайшее время мы этого мэра уберем, будет избран новый мэр – достойный», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что БЮТ выдвинет на эту должность своего кандидата.

Как сообщал УНИАН, 22 августа фракция БЮТ в Киевском городском совете отказалась принимать участие в заседаниях сессии совета.

В заявлении фракции БЮТ в Киевсовете отмечается, что причиной таких действий фракции стала “незаконная деятельность городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и так называемого “большинства”.

Как сказано в документе, после того, как вступил в силу закон об императивном мандате, каждое заседание сессии проводится с участием лиц, которые на сегодняшний день не являются депутатами, решения, которые принимаются с их участием, являются незаконными.

«С сегодняшнего дня депутаты фракции БЮТ будут проводить выездные заседания Киевсовета на местах, там, где ситуация требует немедленного решения”, - отмечается в заявлении.