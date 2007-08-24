Ющенко обещает помощь всем, кто ”объективно нуждается в ней”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым введение новой социальной и гуманитарной политики в державе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время своего выступления по случаю Дня Независимости Украины на Софийской площади в Киеве.

«Дело государства – поддержать тех, то объективно нуждается в помощи, и создать условия для тех, кто способен самостоятельно заботиться о себе и благосостоянии своей семьи», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, Президент Украины выразил сожаление, что социальная политика государства не затронула интересы украинцев, работающих за рубежом. «Их снова забыли. И их возвращение станет одним из первых показателей реальных изменений в стране. Мы уже сегодня ощущаем недостаток персонала и рабочих рук в очень многих регионах Украины», - пояснил В.ЮЩЕНКО.

«Нам необходима новая гуманитарная политика. Я резко отбрасываю очередную попытку навязать стране идеологию малороссийства и блуждания в чужих традициях. Мы – великая, современная мировая нация. Нам необходима современная стратегия культурного возрождения и культурного единства Украины», - резюмировал он.

В.ЮЩЕНКО также заявил о неизменности европейского приоритета развития государства.

«Цель Украины – быть влиятельным и конструктивным участником европейской и мировой жизни», - подчеркнул Президент. Поэтому, убежден В.ЮЩЕНКО, «мы должны расширить поле добрососедской региональной политики, окончательно обустроить границу, конкретными проектами продолжить интеграционные процессы Объединенной Европы – от политики до энергетики и культуры».

«Наш выбор, наши партнерские обязательства, наши европейские приоритеты – неизменны», - подчеркнул глава украинской державы.