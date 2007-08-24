В Сумской области пытались сорвать выступление лидера Нашей Украины

Вчера во время встречи председателя политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО с жителями города Ромны (Сумская область) была совершена попытка сорвать его выступление.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь В.КИРИЛЕНКО Александр БАБАК, для совершения провокаций было подвезено около 30 молодчиков, которые, по предварительной информации, являются воспитанниками одной из кик-боксерских школ Сумской области.

Благодаря организованным действиям охраны, молодчики были оттеснены от сцены и заблокированы.

А.БАБАК по поводу этого инцидента, в частности, сказал: «Создается впечатление, что кое-кто не вынес никаких уроков из 2004 года, и начинает вести избирательную кампанию в своем стиле».