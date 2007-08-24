Ющенко созывает Национальную конституционную Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует созыв Национальной конституционной Рады для подготовки новой редакции Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время своего выступления на Софийской площади.

«Мы начинаем конституционное обновление. Я инициирую созыв Национальной конституционной Рады, которая подготовит проект новой редакции Конституции Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, Президент подчеркнул, что подготовка текста новой редакции Основного Закона является длительным процессом. «Никто не имеет права его (процесс подготовки – УНИАН) затянуть, и он не может стать заложником выборов, поскольку имеет глубинное значение для каждого из нас», - пояснил глава государства.

В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что Основной Закон будет одобрен на всенародном украинском референдуме. «Основной Закон – это договор об украинском будущем, ключевые принципы нашей жизни. Закон один для всех», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также заверил, что он полон решимости продолжить путь преобразований государства и общества.