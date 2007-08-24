Тимошенко встретилась с Одри Гловер

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех международных наблюдателей пристально следить за ходом избирательного процесса в Украине и не допустить возможных фальсификаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала сегодня во время встречи с председателем Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине Одри ГЛОВЕР.

Во время встречи стороны обсудили ход избирательного процесса в Украине, в частности изменения в избирательное законодательство – голосование на дому и регистрацию государственной пограничной службой избирателей, которые выезжают за пределы страны. Вызывает обеспокоенность у собеседников и существующая политизация ЦИК, отметили в пресс-службе БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО и О.ГЛОВЕР отметили, что система голосования на дому и непродуманная процедура волеизъявления тех, кто вернулся из-за рубежа за 3 дня до выборов, могут подвергнуть сомнению честность и прозрачность избирательной кампании.

«Заложена мощная база для возможных фальсификаций. По оценкам экспертов, на дому может проголосовать 3-4 миллиона избирателей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы не допустим повторения того, что произошло в 2004 году. Поэтому я обращаюсь ко всем международным наблюдателям пристально следить за ходом избирательного процесса в Украине и не допустить возможных фальсификаций», - отметила лидер БЮТ.