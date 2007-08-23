Катеринчук назначен заместителем Балоги
22:58, 23 августа 2007Политика
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В центральном штабе блока НУ-НС
Николай КАТЕРИНЧУК назначен заместителем руководителя центрального штаба избирательного блока "Наша Украина – Народная Самооборона".
Такое распоряжение подписал руководитель центрального штаба блока Виктор БАЛОГА, сообщает сайт блока.
До сих пор Н.КАТЕРИНЧУК был руководителем киевского избирательного штаба блока.
На его место В.БАЛОГА назначил сопредседателя фракции "Наша Украина" в Киевсовете Елену ЛЕДОВСКИХ.
Как отмечает “Украинская правда” , Н.КАТЕРИНЧУК был недоволен списком блока "Наша Украина – Народная Самооборона", в частности отсутствием в проходной части представителей его партии.
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