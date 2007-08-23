Тимошенко: если суд ”разрешит фальсификации”, будут другие контрмеры

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает судей Высшего апелляционного суда вынести правовое решение в деле о процедуре голосования избирателей на дому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила на брифинге для прессы, рассказывая об итогах сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

При этом правовым решением Ю.ТИМОШЕНКО называет оставление в силе решения суда первой инстанции.

Она отметила, что в случае, если Высший административный суд «разрешит фальсификации», отменив решение окружного суда, они с Президентом В.ЮЩЕНКО наработали ряд шагов, которые все равно не допустят бесконтрольного голосования на дому.

Как сообщал УНИАН, 20 августа Окружной административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию определить порядок подтверждения неспособности избирателя самостоятельно передвигаться и голосовать на избирательном участке.

Суд обязал ЦИК принять постановление, в котором должны быть утверждены обязательные требования к заявлениям о голосовании на дому, а также определить процедуру проверки информации в них.

Ранее ЦИК постановлением от 13 августа предусмотрела, что тем, кто желает голосовать на дому, достаточно предоставить простое заявление.

22 августа Центризбирком направил в Высший апелляционный суд жалобу на решение Окружного административного суда Киева, которым он обязал ЦИК сделать более жесткой процедуру голосования избирателей на дому.