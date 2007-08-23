Тимошенко: Морозу надо не про импичмент думать, а где пенсию проводить

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО советует председателю Верховной Рады V созыва Александру МОРОЗУ искать место, где он будет проводить время на пенсии, а не созывать заседание несуществующего парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам, комментируя соответствующие инициативы А.МОРОЗА.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что читала сегодня в Интернете о том, что А.МОРОЗ хочет собрать несуществующую Раду и поставить на голосование несуществующей Рады вопрос импичмента Президенту. Ю.ТИМОШЕНКО считает это нереальным. Более того, она убеждена, что самому А.МОРОЗУ его собственная фракция социалистов объявила импичмент. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО утверждает, что часть фракции перешла в Партию регионов, часть – в «Нашу Украину», а некоторые и в БЮТ. Она также напомнила о том, что один из социалистов Василий ВОЛГА неоднократно заявлял о том, что он займет должность председателя СПУ.

«МОРОЗУ нужно не об импичменте (Президенту – УНИАН) думать, а где ему проводить пенсию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «Сан Саныч, можете не заниматься больше политикой», - призвала она А.МОРОЗА.

Со ссылкой на собственные встречи с бывшими избирателями А.МОРОЗА, Ю.ТИМОШЕНКО констатировала, что "такой партии как Социалистическая из-за поведения МОРОЗА больше нет".