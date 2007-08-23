Тимошенко: Ющенко поддержит инициативу БЮТ о конституционном референдуме

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержит инициативу БЮТ о проведении референдума по Конституции одновременно с внеочередными выборами в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам, рассказывая об итогах сегодняшней встречи с Президентом Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в Украине создано свыше 800 инициативных групп по проведению конституционного референдума, и соответствующие документы были переданы в Центральную избирательную комиссию.

Она отметила, что представители Партии регионов, СПУ и КПУ, а также, к сожалению, представители «Нашей Украины» в ЦИК практически запретили проведение референдума по 9 вопросам.

Говоря о сегодняшней встрече с В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что она пыталась выяснить, почему после того, как вопрос проведения референдума был согласован с «Нашей Украиной», представители этой политической силы в ЦИК за него не проголосовали.

По убеждению лидера БЮТ, Президент целиком и полностью разделяет ее мнение о целесообразности проведения референдума, а также относительно его сроков – одновременно с выборами.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент был определенным образом дезинформирован по поводу того, может ли референдум состояться одновременно с досрочными выборами 30 сентября и по самим вопросам, которые БЮТ предлагает вынести на референдум.

Как сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, она договорилась с В.ЮЩЕНКО о проведении встречи ее команды, которая занимается референдумом, с членами ЦИК.

В то же время по мнению лидера БЮТ, окончательную точку в вопросе проведения референдума может поставить только суд.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что даже если оппонентам референдума удастся сорвать его проведение 30 сентября, он все равно пройдет после выборов с теми же вопросами.

Также лидер БЮТ отрицает, что к ней поступало предложение со стороны Партии регионов относительно поддержки ее референдума в обмен на ее поддержку референдума по НАТО. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что референдум по НАТО до вынесения решения Конституционным Судом по соответствующему представлению Президента Украины провести невозможно.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ на ее встрече с Президентом не было, и поэтому она не знает, почему В.БАЛОГА комментировал эту встречу.