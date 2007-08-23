Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Количество избирателей, которые готовы голосовать на досрочных парламентских выборах за БЮТ, почти уравнялось с количеством сторонников Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социально-политических и экономических исследований “ІМСА”, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил эксперт этого центра, кандидат социологических наук Евгений СИРЫЙ, согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Партию регионов проголосовали бы 28,1% респондентов, за БЮТ - 26,9%, за блок “Наша Украина - Народная самооборона” - 11,5%, КПУ - 3,7%.

Кроме того, по данным опроса, ПСПУ готовы поддержать 2,1% опрошенных, Блок Литвина - 1,8%, Социалистическую партию Украины - 1,5%. Против всех проголосовали бы 2,6%, еще не определились 9% респондентов, не пойдут на выборы - 9,7%.

Е.СИРЫЙ отметил, что не исключает возможности прохождения в парламент Украины и Прогрессивной социалистической партии Украины и Блока Литвина и СПУ, но “шансы их достаточно мизерные”.

По мнению эксперта, “существует такая вероятность, что СПУ может не пройти, и будут определенные трудности в Партии регионов с образованием коалиции”. Он отметил, что при таком расписании оранжевые в парламенте будут иметь больше мандатов, чем Партия регионов и КПУ.

Опрос был проведен 15-21 августа. В нем приняли участие 2000 респондентов из всех областей и Крыма. Погрешность выборки не превышает 2,8%.