Бродский подсказывает, как решить проблему легализации капиталов

Партия вольных демократов инициирует принятие Верховной Радой VI созыва закона о легализации капиталов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, законопроект, разработанный вольными демократами, предусматривает механизм, согласно которому в течение полугода любой гражданин Украины сможет официально задекларировать свои доходы, не указывая источники происхождения, но уплатив с них необходимые налоги. По истечении этого срока Налоговая администрация и другие контролирующие органы получат право требовать предоставления доказательств легального происхождения капиталов.

Как отмечает первый заместитель главы Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ, проблему легализации капиталов можно решить просто: «В Евросоюзе, за вступление в который так ратует наша элита, есть простое правило – презумпция виновности по экономическим преступлениям». По его словам, на практике это означает, что любой собственник капитала должен быть готов доказать легальность происхождения такого капитала.

По мнению М. БРОДСКОГО, проблема вывода экономики из тени является одной из самых острых на протяжении всего периода независимости Украины. Сегодня вольные демократы предлагают реальный инструмент для решения этого вопроса.

«Мы не собираемся создавать исключительные условия для крупного капитала. Данная законодательная инициатива предусматривает, в первую очередь, прозрачность законов и обязательность для исполнения всеми»,- подчеркивает М. БРОДСКИЙ.