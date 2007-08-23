Мороз созывает сессию, чтобы поговорить об импичменте Президенту

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ инициирует проведение 4 сентября внеочередной сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

“Я сегодня подпишу письмо каждому народному депутату с разъяснением о необходимости принять участие в заседании”, – сказал А.МОРОЗ.

По его словам, на внеочередной сессии могут быть рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Конституцию, которые касаются отмены депутатской неприкосновенности, вопросы импичмента Президенту, а также определения прав и функций органов местного самоуправления.

А.МОРОЗ также не исключил возможности рассмотрения на сессии вопросов об отмене льгот для высоких должностных лиц.

Он напомнил, что, согласно Конституции, парламент прекращает свои полномочия с момента принятия присяги депутатами парламента нового созыва.