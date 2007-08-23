Россия грозит пересмотреть украинский статус Крыма

Советник посольства России в Украине Владимир Лысенко сделал в Киеве громкое заявление. Он сказал, что Россия может начать пересмотр Большого договора от 1997 года, который закрепляет украинский статус полуострова Крым. По словам Лысенко, это может произойти, если власти Украины продолжат оказывать давление на Черноморский флот (ЧФ), базирующийся в Крыму, сообщает "Новый регион".

Лысенко подчеркнул, что Россия в качестве жеста доброй воли согласилась на проведение инвентаризации объектов ЧФ в Крыму, чего добивался официальный Киев, однако в Москве не потерпят дальнейшего давления на Черноморский флот.

"Россия не имеет обязательств перед Украиной в процессе инвентаризации ЧФ. Это не было прописано в Большом договоре. То, что Россия на это согласилась - это добрая воля нашей стороны, мы идем навстречу Украине, и не нужно нас обвинять, что мы противодействуем этому процессу", - сказал Лысенко.

Он также отметил, что Россия считает недопустимыми заявления украинских политиков о том, что цена аренды базы ЧФ в Севастополе будет увеличена, если в процессе инвентаризации Украина выявит у россиян неучтенные объекты и имущество.

"Если Украина поднимает вопрос о пересмотре арендной платы в рамках инвентаризации, не станет ли это основанием для пересмотра основного договора?" - заявил представитель посольства России.

"Думаю, что если Крым оставит ЧФ, тогда туда придут американские корабли, им они не будут платить за аренду", - заключил Лысенко.

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