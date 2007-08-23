Ющенко не поддержал идею Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что на конституционном референдуме люди должны четко понимать, за какие изменения в Основной Закон они голосуют.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, состоявшейся по ее просьбе.

По словам главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, собеседники обсудили ход избирательной кампании и целесообразность проведения 30 сентября, в день голосования, референдума по вопросу изменений в Конституцию.

Как сказал В.БАЛОГА, в начале беседы Президент отметил, что в ходе его многочисленных рабочих поездок по стране, общения с людьми он чувствует широкую народную поддержку выборов. По мнению главы государства, сейчас блок «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ «вместе проводят большую работу для победы демократических сил 30 сентября». В этой связи В.ЮЩЕНКО высказался за скорейшее подписание лидерами двух политических сил соглашения о взаимном сотрудничестве, которое должно формализовать взаимные обязательства для дальнейшей совместной работы в Верховной Раде шестого созыва. «В настоящем документе необходимо сформулировать все вопросы, которые сегодня самые важные для избирателей», – сделал акцент Президент Украины.

Во время обмена мнениями о целесообразности проведения в день выборов референдума по вопросу изменений в Конституцию глава государства подтвердил свою позицию о важности разработки и принятия новой редакции Основного Закона. В то же время Президент считает, что синхронизация конституционного плебисцита с выборами создает риск его легитимности. «Результаты референдума могут быть обжалованы в судах», – сказал глава государства. Он также обратил внимание на важность четкой формулировки вопросов, на которые должны ответить украинцы. По мнению Президента, следует отметить четко норму Конституции, которую предлагается изменить, «чтобы люди знали, за что голосуют».

Как сообщил В.БАЛОГА, глава государства оценил решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативных групп по проведению референдума исключительно в правовой плоскости. При этом Президент сказал, что председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ поддерживает идею референдума, однако настаивает на юридической безукоризненности всех процедур.

Также глава государства заявил о большом значении широкой общественной поддержки инициативы всенародного опроса об изменениях в Конституцию. Он также высказался за достижение инициаторами референдума общего виденья его цели и вопросов, которые выносятся на обсуждение. При таком условии, допустил В.ЮЩЕНКО, референдум может быть назначен уже в этом году.