Цушко назвал свое министерство экономической империей
Министр обосновывает число заместителей
Министр внутренних дел Василий ЦУШКО объясняет увеличение количества своих заместителей необходимостью усилить экономический блок ведомства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
В.ЦУШКО отметил, что увеличение количества заместителей было раскритиковано, но, по его словам, назначение Анатолия МОГИЛЕВА заместителем министра связано с тем, что он занимает должность руководителя милиции в Крыму, что, согласно Конституции АРК, предполагает совмещение с должностью заместителя министра.
В тоже время В.ЦУШКО подчеркнул, что Федор ВЛАД назначен его первым заместителем с целью усиления экономического блока ведомства.
«По моей инициативе, зная, что я ухожу в отпуск… За годы независимости впервые был поднят вопрос экономики в ведомстве и хозяйственной деятельности», - сказал В.ЦУШКО.
По его словам, МВД – «это экономическая империя», в которой начался наводиться порядок. В частности, он сообщил, что к ведомству относится 97 тыс. га земли, много зданий и сооружений, которые сдавались за копейки, а также 800 предприятий, которые представляют себя как убыточные, но на самом деле паразитируют за счет МВД. Министр также отметил, что в ведомстве не все «в порядке с оружием», поскольку некоторые области обеспечены на 140%, а другие - на 60. В тоже время переброска требует большой работы.
«Вокруг Министерства создалась целая система паразитов, которая под логотипом МВД обогащалась», - добавил В.ЦУШКО.
«Для того, чтобы преодолеть такие тенденции, временно этот блок я усилил», - пояснил министр.
Также, по его словам, введение еще одной должности первого заместителя министра связано с тем, что он уходит в отпуск, и Михаил КОРНИЕНКО будет исполнять обязанности министра внутренних дел.
Вместе с тем министр прогнозирует, что после проведения реформы в министерстве количество заместителей будет сокращено. «Сказать, что это будет постоянно… Думаю, что нет, в будущем в министерстве предстоит делать реформу и сокращать количество замминистров и департаментов», - сказал В.ЦУШКО.
Кроме того, он подчеркнул, что уверен в этой кандидатуре. «За Федора ВЛАДА я ручаюсь, как за себя», - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 15 августа ввел должность первого заместителя Министерства внутренних дел Украины по тыловому обеспечению и назначил на нее Ф.ВЛАДА.
До этого у министра внутренних дел было два первых заместителя.