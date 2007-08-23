Ющенко дал орден Поплавскому

По случаю 16-летия независимости Украины президент Виктор Ющенко наградил орденом "За заслуги" 1 степени ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Обком.

Президент также вручил ордена Ярослава Мудрого V степени заведующему кафедрой Национального университета "Киево-Могилянская академия", экс-судье Конституционного Суда (1996-2003) Николаю Козюбре, директору Института языковеденья им. Потебни Виталию Скляренко, заведующему кафедрой Медицинской академии последипломного образования им. Шупика Любомиру Пирогу.

Ющенко также вручил государственные награды: орден "За заслуги" 1, 2 и 3 степеней, орден княгини Ольги 1 и 3 степени, медаль "За труд и доблесть".

Орденом "За заслуги" 2 степени также награжден начальник Главного управления государственной службы Тимофей Мотренко, орденом "За заслуги" 3 степени - депутат Верховной Рады 5-го созыва Николай Кульчинский (блок "Наша Украина").

Ющенко также присвоил почетные звания "Народный артист Украины", "Народный художник Украины", "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный строитель Украины", "Заслуженный учитель Украины", "Заслуженный энергетик Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный журналист Украины", "Заслуженный врач Украины", "Заслуженный металлург Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный работник здравоохранения Украины", "Заслуженный работник промышленности Украины", "Заслуженный работник сельского хозяйства Украины", "Заслуженный работник транспорта Украины" и "Заслуженный шахтер Украины".

Всего президент наградил около 75 человек.