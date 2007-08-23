Завершилась встреча Ющенко и Тимошенко

Завершилась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА сообщила журналистам, что об итогах встречи лидер БЮТ планирует рассказать на брифинге для прессы в 17.30 в своем офисе на ул. Туровской.

По словам М.СОРОКИ, в связи с изменениями в графике Президента встреча была перенесена с 15 на 12 часов.