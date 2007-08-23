Регионалы сказали Ющенко: сам такой

Народный депутат, член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, Ярослав Сухой в интервью ForUm заявил, что Партия регионов примет участие в заседании Верховной Рады 4 сентября. Об этом сообщает сайт ПР.

«Согласно календарному плану работы Парламента V созыва, 4 сентября начинается сессионный день. И оснований не придти на заседание я не вижу. Почему мы можем не придти?» - сказал Ярослав Сухой.

Отвечая на вопрос журналистов о легитимности проведения такого заседания в связи с тем, что Президент Ющенко неоднократно заявлял, что Парламент – не легитимен, народный депутата отметил: «Это наш Президент полулегитимный. Он бы после третьего тура (президентских выборов – ред.) подумал, кто он такой».

По словам Ярослава Сухого, на сессии будут рассмотрены те вопросы, которые утвердит Согласительный совет Верховной Рады.