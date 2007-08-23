НУ-НС угрожает уголовным преследованием команде Черновецкого

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» подготовил обращение в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении чиновников Киевской городской государственной администрации, которые не выполняют указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 15 марта 2007 года “О мерах по упорядочению застройки территории и сохранения историко-культурных территорий и объектов в городе Киеве”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил кандидат в народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Николай КАТЕРИНЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Также, по его словам, НУ-НС просит Президента Украины провести служебное расследование и по его результатам отстранить от исполнения служебных обязанностей тех чиновников, которые не выполнили указ главы государства.

Как заявил Н.КАТЕРИНЧУК, сегодня Киев, который выстоял при нашествиях завоевателей, не может выстоять против чиновников.

“То, что сегодня происходит с Киевом, я назвал бы это войной против священного города”, - добавил он.

По его словам, на стороне киевлян Президент Украины В.ЮЩЕНКО. “Мы уже разработали ряд необходимых законодательных инициатив, которые не позволят какой-либо новой киевской власти свободно по своему усмотрению распоряжаться достоянием украинского народа”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он также напомнил, что фракция «Нашей Украины» в Киевском городском совете трижды пыталась поставить на повестку дня вопрос о выполнении вышеупомянутого указа Президента, чтобы заслушать мэра о состоянии застройки в историческом центре города Киева.

Н.КАТЕРИНЧУК напомнил о тяжелой ситуации с Софиевским заповедником, Андреевской церковью и спуском, Киево-Печерской Лаврой, музеем в Пирогово и других.

Он отметил, что у киевлян нет другого выхода, “как стать на защиту своего города”. “Кроме нас это никто не сделает”, - добавил он.

Также, по его словам, НУ-НС намерен обратиться в ЮНЕСКО с просьбой разрешить “получить особый статус относительно исторического Киева”.

“Киев должен быть примером и задавать тон развития всем другим городам Украины”, уверен Н.КАТЕРИНЧУК.

Кроме этого, он обратился к киевлянам с просьбой 29 августа в 19.00 прийти на Андреевский спуск, “где мы совместно будем разрабатывать план действий по защите исторической части Киева”.

“Мы сможем защитить все то, чем гордится Европа, и не только украинцы”, - добавил он.

На вопрос, каково отношение НУ-НС к строительству торгового центра возле НСК “Олимпийский”, что ставит под угрозу проведение матчей “Евро-2012”, Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что ничто не может быть преградой для проведения “Евро-2012”. “Наша позиция такова, что это здание после экспертных оценок должно быть перенесено”, - подчеркнул он.