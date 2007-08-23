Цушко гарантирует порядок

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО гарантирует, что МВД обеспечит порядок во время празднования Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Завтрашний день пройдет прекрасно – безопасность обеспечим», - заверил В.ЦУШКО.

Он отметил, что в праздники и выходные, согласно статистике, уменьшается количество преступлений.

По словам министра, по всей Украине обеспечивать правопорядок будут 17 тысяч милиционеров, из них 4 тысячи - в Киеве.

В.ЦУШКО подчеркнул, что такими силами МВД сможет без проблем обеспечить правопорядок.