Цушко гарантирует порядок
13:24, 23 августа 2007Политика
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Министр рассчитывает на меньшее число преступлений
Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО гарантирует, что МВД обеспечит порядок во время празднования Дня Независимости Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Завтрашний день пройдет прекрасно – безопасность обеспечим», - заверил В.ЦУШКО.
Он отметил, что в праздники и выходные, согласно статистике, уменьшается количество преступлений.
По словам министра, по всей Украине обеспечивать правопорядок будут 17 тысяч милиционеров, из них 4 тысячи - в Киеве.
В.ЦУШКО подчеркнул, что такими силами МВД сможет без проблем обеспечить правопорядок.
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