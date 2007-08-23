Сегодня в 16.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, планируется, что в повестку дня будут включены, в частности, вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список избирательного Блока Людмилы Супрун, о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины обновленной, о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий и др.

Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.

Аккредитация продлится до 14.30 по телефонам: 256-81-72 и 256-82-80.

Аккредитация обязательна.