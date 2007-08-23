Как Луценко искал на базаре легендарное мясо Януковича

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО лично решил убедиться, действительно ли на украинских рынках есть в продаже обещанное правительством Виктора ЯНУКОВИЧА мясо по цене 12 грн. за килограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, с этой целью Ю.ЛУЦЕНКО сегодня утром посетил центральный рынок Харькова и приобрел там за 12 грн. 400 граммов говядины, а также еще килограмм - за 28 грн.

После этого, обращаясь к присутствующим на рынке людям, которые подошли к нему, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “Вот вам мясо за 12 гривен (продемонстрировав приобретенные им 400 граммов говядины), а вот вам килограмм за 28 гривен (показав пакет с килограммом приобретенного мяса)”.

В разговоре с покупателями рынка Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Это цена лжи ЯНУКОВИЧА, который не умеет никогда выполнять обещаний: ни поднять пенсии, ни снизить жилищно-коммунальные тарифы, ни уменьшить цену на мясо, как было легендарно обещано и рекламировалось в роликах Партии регионов».

Обращаясь к людям, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Я харьковчан прошу сделать одну вещь: вот кто найдет на харьковском базаре легендарное мясо ЯНУКОВИЧА за 12 грн. за килограмм, голосуйте за него».

После окончания разговора с покупателями и продавцами рынка Ю.ЛУЦЕНКО отдал приобретенное им мясо пожилой женщине, которая сидела у входа на рынок и просила милостыню.