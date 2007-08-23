У Плотникова есть ответ на обвинения в росте тарифов на ЖКХ

Народный депутат V созыва, член парламентской фракции Партии регионов Алексей ПЛОТНИКОВ заявляет, что в Украине впервые разработана комплексная программа о структурных реформах в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил в своем комментарии относительно программы реформирования ЖКХ на 2007-2011 годы.

«Прежде всего, стоит отметить, что программа направлена на создание более эффективной системы управления ЖКХ, а также на его демонополизацию», - отметил А.ПЛОТНИКОВ.

Помимо этого, по его словам, данный проект предусматривает безубыточную работу предприятий и техническое переоснащение отрасли. «Тут же - привлечение инвестиций, а также сотрудничество с международными финансовыми учреждениями и донорскими организациями», добавил член Партии регионов.

Кроме того, подчеркнул А.ПЛОТНИКОВ, правительство намерено создать фонд развития ЖКХ, который будет заниматься кредитованием проектов в этой сфере. Предполагается снижение расхода условного топлива на отпуск тепла, электроэнергии и подогрева воды.

Реализация данной программы в целом обойдется в сумму 100 млрд. грн., из них 33,7 млрд. грн. планируется выделить из государственного бюджета, отметил он.

«Ни одна политическая сила, ни накануне выборов, ни будучи у власти, не создавала подобной программы. Хотя эта программа очень важна тем, что граждане сталкиваются с проблемами, связанными с жилищно-коммунальными услугами, ежедневно. Она будет ответом на необоснованные обвинения в наш адрес относительно тарифов ЖКХ», - подчеркнул А.ПЛОТНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 22 августа правительство одобрило проект закона Украины «О внесении изменений в Закон «Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2007-2011 годы».