1/3 украинцев готова ”подсадить” Януковича в кресло премьера (соцопрос)

32,9% украинцев хотели бы видеть в должности премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, о чем свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, Киевским международным институтом социологии и службой “Социс”.

Согласно данным, обнародованными сегодня на пресс-конференции в УНИАН, 21% опрошенных хотели бы видеть на этом посту Юлию ТИМОШЕНКО.

Все остальные претенденты значительно уступают нынешнему премьеру и лидеру БЮТ.

В частности, 4,8% украинцев не против, чтобы премьером стал Юрий ЛУЦЕНКО, 3,4% – Владимир ЛИТВИН, 3,1% – Петр СИМОНЕНКО, 1,8% – Александр МОРОЗ, 1,7% – Ринат АХМЕТОВ, 1,5% – Юрий ЕХАНУРОВ, 0,9% – Виктор БАЛОГА.

Не определились со своими вкусами 24,4% респондентов.

Опрос проводился с 5 по 20 июля. В нем приняли участие 11 тыс. 075 избирателей, погрешность не превышает 1%.