Суд разочаровал Тимошенко: референдуму 30 сентября быть не суждено

Окружной административный суд Киева вчера принял решение о рассмотрении в общем порядке иска членов инициативных групп по сбору подписей за проведение референдума к Центризбиркому. Учитывая количество дел, связанных с избирательным процессом, которые суд рассматривает в первоочередном порядке, слушание дела о регистрации инициативных групп может затянуться до двух месяцев. Таким образом, у БЮТ не остается юридических оснований для проведения референдума 30 сентября, пишет Коммерсант-Украина.

Разница между общим и особым порядком заключается в сроках рассмотрения дел: в последнем случае ОАС должен принять решение в течение пяти дней, а при рассмотрении дела в общем порядке предельно допустимый срок составляет 2 месяца.

Во время вчерашних слушаний возникла довольно забавная ситуация. Вначале заседания представитель истца обратилась к суду с просьбой объединить в единое производство иски, поданные членами разных инициативных групп, которым было отказано в регистрации. «В обоих исках ответчиком является Центризбирком, предметом исков являются постановления ЦИКа об отказе в регистрации инициативных групп»,— объяснила свою просьбу госпожа Куденко.

Представители Центризбиркома в суде Василий Погонюк и Алла Басалаева против этой инициативы не возражали. Однако настаивали на рассмотрении исков в общем порядке. Баслаева обосновала это тем, что иски, поданные членами инициативных групп, не связаны напрямую с избирательным процессом, о проведении референдума объявлено не было, а значит, оснований для их рассмотрения в пятидневный срок нет.

Юристы, представляющие интересы инициативных групп, настаивали на особом порядке рассмотрения исков. Однако на вопрос судьи, готовы ли они немедленно рассмотреть иски, объединенные в единое производство, те признались, что им необходимо дополнительное время, однако продолжали требовать рассмотрения дела в ускоренном порядке.

“Что ж это вы, ходатайствуете об объединении дел, но при этом не готовы к рассмотрению?” — удивился судья Олег Бачун.