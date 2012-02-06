Хорошковсий хочет вывести Госказначейство на межбанк

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не исключает выход Государственного казначейства на ресурсный межбанк.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант» от 6 февраля т.г.

Министр обозначил проблему тем, что сроки сбора налогов и сроки выплаты пенсий и зарплат находятся в разных циклах. Если зарплаты и пенсии выплачиваются в начале месяца, то сбор налогов преимущественно происходит в конце. Если Госказначейство выйдет на межбанк, то сможет компенсировать кассовые разрывы за счет привлечения коротких денег. А когда межбанковская система будет нуждаться в ликвидности, казначейство сможет размещать свободные ресурсы.

«Если говорить о ставках, то это будет рыночная ставка на момент размещения. Отбор банков будет осуществляться совместно с НБУ. Мы в процессе организации механизма. Думаю, понадобится недели две, чтобы его запустить», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Среди прочего он отметил, что в ближайшее время не считает возможным продажу одного из государственных банков по цене, окупающей хотя бы вложения в него.

«Об этом будем думать вместе с НБУ, возможно, речь будет идти о слияниях, о выделении "токсичных" кредитов», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.