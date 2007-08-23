По делу о голосовании на дому ЦИК будет судиться с судом

ЦИК на вчерашнем совещании восемью голосами приняла решение о подаче в Высший административный суд апелляции на решение Окружного административного суда г. Киева относительно иска БЮТ. Об этом РБК-Украинасообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Напомним, Окружной административный суд Киева обязал ЦИК пересмотреть проект постановлений относительно формы заявления избирателя для голосования на дому и, в частности, суд отметил необходимость предоставления подтверждающих документов для избирателей, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно прийти на избирательные участки.