Что делать с мэрами Киева и Харькова, да и вообще с мэрами

07:44, 23 августа 2007
Политика
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Версия Юрия Луценко

Юрий Луценко дает пресс-конференцию “Год правительства Януковича в цифрах: когда улучшение жизни?”. Киев, УНИАН, 14 августаЛидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО убежден в том, что Верховная Рада должна законодательно утвердить механизм возможного отзыва городских председателей в случае, если против их дальнейшего пребывания при власти выскажутся 70% жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в г. Первомайске Харьковской области.

«Нужно внедрить механизм возможности отзыва городских председателей в случае 70% недоверия к ним, если это покажут социологические исследования», - сказал он.

В настоящее время, как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, необходимо решить вопрос о досрочном переизбрании мэров Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Харькова Михаила ДОБКИНА, которые дискредитировали себя в занимаемых должностях.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что по поводу досрочных выборов городских председателей «двух украинских столиц» будет принято отдельное решение ВР нового созыва.

 

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