Тимошенко: правительство будет создано за считанные дни...

После победы демократических сил на парламентских выборах новое правительство будет создано за считанные дни. Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила на митинге в городе Бережаны Тернопольской области, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

«Если мы победим, то даже дня не нужно для формирования новой власти и активного начала работы для формирования новой страны», - сказала она, напомнив, что между БЮТ и «Нашей Украиной» подписано соглашение на случай победы демократических сил, где четко выяснены все позиции.

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отметила, что БЮТ будет или в коалиции с блоком НУ-НС, или - в оппозиции.