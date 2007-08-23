Тимошенко: правительство будет создано за считанные дни...
00:41, 23 августа 2007Политика
659 0
После победы демократических сил на выборах
После победы демократических сил на парламентских выборах новое правительство будет создано за считанные дни. Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила на митинге в городе Бережаны Тернопольской области, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.
«Если мы победим, то даже дня не нужно для формирования новой власти и активного начала работы для формирования новой страны», - сказала она, напомнив, что между БЮТ и «Нашей Украиной» подписано соглашение на случай победы демократических сил, где четко выяснены все позиции.
Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отметила, что БЮТ будет или в коалиции с блоком НУ-НС, или - в оппозиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter