Филарет: Янукович почувствовал себя украинским Президентом

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ заявляет, что в последнее время отношения между Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и УПЦ КП улучшились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

Патриарх напомнил, что в начале президентской каденции В.ЯНУКОВИЧА выразил убеждение в разговоре с епископатом, что придет время нормальных отношений с Президентом.

«И это время пришло. Президент Украины является украинским Президентом, а не российским губернатором. Виктор Федорович почувствовал себя украинским Президентом и защищает наши интересы в общении с Россией», - сказал он.

По словам патриарха ФИЛАРЕТА, это ярко видно во время переговоров по газу между Украиной и Россией.

Он также напомнил, что первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК поддержал его на этом посту, а Леонид КУЧМА, который был сначала противником Киевского патриархата, позже «стал таким сторонником, что поставил здесь на колени всех чиновников».

Говоря о сотрудничестве с Виктором ЮЩЕНКО, предстоятель УПЦ КП отметил, что тот пытался сделать все, чтобы Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ признал Киевский патриархат.

«Я думаю, что и с Виктором Федоровичем у нас тоже будут хорошие отношения. Если он за Украину, а мы за Украину, то мы найдем общий язык», - сказал патриарх.

Отвечая на вопрос, в чем именно проявляется улучшение отношений и приглашают ли патриарха ФИЛАРЕТА на встречи с главой государства, он сказал: «Не нужно частых встреч, а нужно чувствовать действия со стороны Президента».

При этом он добавил, что в начале прошлого года чувствовалось давление на Киевский патриархат, однако во втором полугодии эта ситуация изменилась.

«Это мы чувствуем и в отношениях с российскими архиереями», - отметил предстоятель УПЦ КП.