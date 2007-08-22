Тимошенко приготовила для Ющенко 4 вопроса

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО во время завтрашней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО планирует обсудить четыре принципиальных вопроса. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам лидера БЮТ, первый вопрос касается проведения всеукраинского референдума о внесении изменений в Конституцию. “Я хочу выяснить, почему представители “Нашей Украины”, которые работают в ЦИК, проголосовали против согласованной позиции, когда мы пришли регистрировать инициативные группы для проведения референдума”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ намерена посоветоваться с Президентом, как на уровне нормативных документов защититься от фальсификаций, которые, по ее убеждению, будут иметь место на этих выборах за счет голосований на дому и усложнения процедуры голосования для людей, которые находятся за границей.

“Еще я бы хотела выяснить, как все же на выборах работают наши два блока. На самом ли деле это система непротивостояния, а, возможно, даже поддержки, для того, чтобы мы имели возможность создать большинство в парламенте”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Этот вопрос лидер БЮТ намерена поднять в связи с тем, что, по ее словам, “есть примеры того, что в некоторых регионах не очень полно выполняются договоренности о ведении агитационной кампании на принципах непротивостояния друг против друга”.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО хочу выяснить, имеют ли хоть какие-то основания разговоры о создании широкой коалиции. “Хочу сказать Президенту, что наша политическая сила ни в каких широких коалициях не будет, какие бы должности нам не предлагали. Для нас это не интересно”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО по ее просьбе. Как сообщила пресс-служба главы государства, встреча начнется в 15 часов.