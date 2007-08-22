Партия регионов знает, кому Шуфрич стал костью в горле

Партия регионов требует от Президента Виктора ЮЩЕНКО и его Секретариата “прекратить травлю” министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

Авторы заявления выражают “решительный протест против использования Президентом Украины стихийного бедствия с целью предвыборного пиара”.

“Спектакль, который устроила президентская команда в Херсонской области, когда Президент развернул свой самолет, чтобы якобы лично тушить пожар, напоминает известную картину, на которой изображен «Ленин с бревном», говорится в заявлении.

Следующие шаги Президента и его требования увольнения министра Н.ШУФРИЧА “регионалы” расценивают как попытки дискредитировать политика, который является пятым номером в списке Партии регионов.

“Мы решительно заявляем, что не позволим никому – ни главе государства, ни тем, кто ему нашептывает сводить счета с честными людьми только за то, что они иногда не скрывали и не скрывают своих политических взглядов”, - отмечается в заявлении.

По убеждению членов Партии регионов, “Нестор ШУФРИЧ - профессиональный ответственный министр и очень популярный в народе политик. И то, что он для президентского окружения – как кость в горле, абсолютно не означает, что мы допустим расправу над ним”.

Партия регионов требует “прекратить вмешательство Президента в предвыборный процесс и использование админресурса в интересах пропрезидентской политической силы”.

“В случае продолжения этой грубой практики оставляем за собой право обратиться к народу, который даст суровую оценку действиям главы государства и его окружения”, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Президент Украины направил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ телеграмму с требованием освободить Н.ШУФРИЧА от исполнения обязанностей министра как неспособного обеспечить порученный участок работы.