Сайт Кабмина тоже «обвалили»

Перестал работать сайт Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Правительственный портал не работает уже полчаса.

Как сообщалось, с вечера вчерашнего дня, и особенно сегодня, 1 февраля, и официальный сайт Президента Украины работал с перебоями.

В то же время в социальных сетях содержится призыв массово заходить на сайт Президента, Партии регионов, СБУ и других официальных сайтов, чтобы «свалить» их и, таким образом, отомстить за закрытие популярного украинского файлообменника Ex.ua.

31 января правоохранительные органы пресекли деятельность веб-ресурса Ех.ua за нарушения прав интеллектуальной собственности. В милиции отметили, что во время обысков в офисе и дата-центрах файлообменного ресурса оперативники изъяли 200 серверов с общим объемом информации более 6000 терабайт.

31 января «лег» сайт Министерства внутренних дел Украины. В милиции отметили, что сайт временно не работает в связи с большим количеством посетителей и возможными хакерскими атаками за закрытие Ex.ua.