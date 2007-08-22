Ющенко поехал в Ривненскую и Житомирскую области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Ривненскую и Житомирскую области.

Как сообщает пресс-служба Президента, главная цель рабочих поездок по регионам Украины, запланированных главой государства на протяжении августа – сентября с.г., – донести свои социальные инициативы непосредственно к народу.

Как предусматривается, В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии детского дома семейного типа в с. Гульск Житомирской области, пообщается с военнослужащими 30-й отдельной механизированной бригады и членами их семей (г. Новоград-Волынский, Житомирская область) и встретится с общественностью города Корец (Ривненская область).

Также Президент планирует ознакомиться с ходом боевой подготовки и учебно-методической базой 12-го инженерного полка 8-го Армейского корпуса.

Во время поездки В.ЮЩЕНКО посетит Корецкий женский Свято-Троицкий монастырь.

Запланировано также короткое общение Президента с представителями СМИ.

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождает заместитель главы Секретариата Президента В.БОНДАРЬ.