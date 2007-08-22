Кузьмук к Януковичу не пойдет - других дел хватает

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК не будет принимать участие в сегодняшнем выездном заседании Кабинета Министров, которое пройдет в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киеве после церемонии почтения памяти милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«У меня другие сегодня мероприятия, прежде всего, в Министерстве внутренних дел, а потом - в Харькове», - сказал А.КУЗЬМУК.

Напомним, что на сегодня запланировано выездное заседание Кабинета Министров под председательством премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, которое должно состояться в Полтаве, в помещении областной государственной администрации в 13.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Предусматривается, что В.Янукович вылетит в Полтаву сегодня в 9 и в первой половине дня ознакомится с работой СП “Нибулон” (с. Решетиловка), посетит агрофирму “Подоляко” (Полтавский район), а также ознакомится с работой одной из центральных районных котельных в Полтаве.